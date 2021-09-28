سوريا – أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا، امس أن فريقا مشتركا بينها وبين وزارة الطاقة اللبنانية بدأ بالكشف على خط الغاز العربي.

وبحسب بيان نشرته الوزارة السورية على صفحتها على “فيسبوك”، اليوم الاثنين، فإن العمل يشمل مسافة من محطة الدبوسية على الحدود السورية اللبنانية إلى محطة دير عمار في لبنان.

ومن المتوقع أن يستكمل الفريق عمله غدا ويصدر تقريره حول الجاهزية الفنية للخط في الجانب اللبناني.

واتفق وزراء النفط والطاقة في كل من سوريا والأردن ومصر ولبنان في اجتماع عقد في العاصمة الأردنية عمان في 8 سبتمبر الجاري على خريطة طريق لإمداد لبنان بالغاز المصري.

وكانت سوريا وافقت في وقت سابق على طلب الجانب اللبناني المساعدة في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية إلى لبنان، وذلك خلال جلسة محادثات سورية لبنانية عقدت بدمشق.

يذكر أن مشروع خط الغاز العربي أعلن عنه للمرة الأولى قبل بدء الأزمة السورية عام 2011، لكن العمل على تنفيذه توقف تماما خلال الحرب في سوريا.

وأواخر أغسطس الماضي أخبرت الرئاسة اللبنانية أن الولايات المتحدة وافقت على مساعدة لبنان في تزويدها بالكهرباء والغاز عبر أراضي سوريا. وأفادت صحيفة The Daily Star بأن واشنطن سيمنح استثناء من “قانون قيصر” (القاضي بفرض عقوبات على الحكومة السورية)، الأمر الذي كان يفشل في السابق محاولات بيروت للحصول على الغاز المصري.

وكان وزير النفط والثروة المعدنية في سوريا بسام طعمة أعلن قبل أسبوعين أن خط الغاز العربي جاهز داخل سوريا لنقل الغاز المصري إلى لبنان.

المصدر: “سانا” + وسائل إعلام