مصر – تفقد رئيس أركان حرب الجيش المصري محمد فريد، الحالة الأمنية في سيناء، لمتابعة الحالة الأمنية والاطمئنان على الأحوال المعيشية والإدارية كذلك إجراءات تنفيذ الخطط والمهام المكلفين بها.

وأجرى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، جولة تفقدية تضمنت المرور على عدد من المشروعات القومية التي تشرف القوات المسلحة على تنفيذها والمرور على عدد من المؤسسات والمصالح الحكومية، والتقى خلال الجولة عددًا من الأهالي والمواطنين الذين قدموا الشكر والتقدير لأبطال القوات المسلحة؛ نظير ما قدموه من جهود كبيرة لعودة الأمن والأمان بكل أنحاء مدن وقرى شمال سيناء، أعقبها عقد لقاء مع عدد من القيادات التنفيذية والأمنية لمحافظة شمال سيناء.

وتفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء لمتابعة سير العمليات الأمنية، واستمع إلى شرح مفصل تضمن عرض الخطط والقرارات بواسطة قادة القطاعات لما يقوم به أبطال القوات المسلحة والشرطة من خطط مشتركة لاقتلاع جذور الإرهاب، كذلك خطط التأمين المتبعة لتوفير المناخ الآمن لكل العاملين بالمشروعات القومية الجاري تنفيذها.

كما عقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لقاء مع مقاتلي القوات المسلحة نقل خلاله تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لما يبذلوه من جهود وتضحيات أدت إلى استعادة الأمن والأمان وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار والتنمية الشاملة بسيناء والحفاظ على إنجازات ومقدرات الوطن.

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، أضخم محطة معالجة مياه في العالم، حيث تم افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.

ووفقا للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، فإن تكلفة المشروع تبلغ 20 مليار جنيه (حوالي 1.27 مليار دولار).

المصدر: RT