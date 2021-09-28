ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إبراهيم صهد أن الإجراءات التي اتخذها عبد الحميد الدبيبة في دعم الشباب وغيرها من الخطوات الداخلية وتحسين العلاقات مع دول الجوار رفعت من شعبيته، وجعلته رقمًا في المعادلة، وزاد من الأمر قرار البرلمان الأخير بسحب الثقة من الحكومة.

صهد قال في تصريح لموقع “عربي21” القطري: إن ما قام به البرلمان من قرارات، بداية من المساومة بمنح الثقة، وكذلك الميزانية، ثم سحب الثقة، والقرار الأخير الذي يفتقد للإجراءات الدستورية والقانونية ويخل بالاتفاق السياسي والإعلان الدستوري المؤقت، زاد من الاستياء الشعبي ضد البرلمان وهو ما حشد المتظاهرين ضد القرار وتأييدًا للحكومة.

وتابع: “هذه الأمور تعطي للدبيبة فرصة للترشح، بل والفوز بالانتخابات القادمة، لكن ستقابله إشكاليتان، الأولى: أن خارطة الطريق تنص على منع من يتولى مهام في السلطة التنفيذية من الترشح، والثانية: أن كل المرشحين للسلطة التنفيذية تعهدوا كتابيًا بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة، وهو ما قد يثير جدلًا حال ترشح”.