إنجلترا – أعلن نادي ليفربول، وفاة هدافه التاريخي في الدوري الإنجليزي، روجر هانت، الفائز مع إنجلترا بكأس العالم لكرة القدم 1966 عن 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وقال النادي في بيان نشره على موقعه اليوم الثلاثاء: “يعلن نادي ليفربول الحداد على وفاة الأسطورة روجر هانت”.

وأضاف: “حصل هانت على لقب فارس وسيتذكره عشاق النادي إلى الأبد باسم السير روجر”.

وسجل هانت ثلاثة أهداف خلال حملة إنجلترا المظفرة للفوز بكأس العالم على أرضها، وكان أيضا الهداف التاريخي لليفربول (في جميع المسابقات) برصيد 285 هدفا في 492 مباراة حتى كسر إيان راش هذا الرقم في 1992.

ومع ذلك، فلا تزال حصيلة المهاجم البالغة 244 هدفا في الدوري الإنجليزي رقما قياسيا للنادي.

وساعد هانت، ليفربول في الفوز بلقبين للدوري وأول ألقابه في كأس الاتحاد في موسم 1964-1965 حين سجل في النهائي أمام ليدز يونايتد.

المصدر: وكالات