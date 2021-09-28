ماكرون بعد الإعلان عن صفقة عسكرية مع اليونان: سفيرنا سيعود إلى واشنطن غدا

ماكرون بعد الإعلان عن صفقة عسكرية مع اليونان: سفيرنا سيعود إلى واشنطن غدا

فرنسا – أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن السفير الفرنسي لدى واشنطن، الذي تم استدعاؤه للتشاور بعد أزمة الغواصات، سيعود إلى الولايات المتحدة يوم غد الأربعاء.

وبعد الإعلان عن صفقة عسكرية مع اليونان، أوضح ماكرون أن السفير الفرنسي سيعود إلى الولايات المتحدة “بتفويض واضح لتهيئة الظروف لإعادة الارتباط بين البلدين”.

وأضاف الرئيس الفرنسي: “على أساس هذا التبادل، والتبادلات التي ستقام في الأسابيع المقبلة، سنتحدث مرة أخرى مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن في منتصف أكتوبر، حتى نتمكن من تهيئة الظروف لمثل هذا الانخراط”.

المصدر: “رويترز”