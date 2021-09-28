واشنطن – أفادت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إنها تشعر بالقلق بسبب شراء تركيا لأنظمة الدفاع الجوي الروسية “إس -400”.

وهددت اللجنة، الجانب التركي بفرض عقوبات إضافية، إذا تم إبرام اتفاقيات جديدة مع روسيا حول ذلك.

في وقت سابق، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقابلة مع قناة “سي بي إس” الأمريكية، أكد فيها أن أنقرة تعتزم شراء دفعة أخرى جديدة من صواريخ “إس -400” الروسية، في المستقبل القريب.

وشدد أردوغان، على أن القرار في هذا الموضوع يعود إلى تركيا حصرا، ولا يحق لأي دولة أخرى التدخل في شؤونها.

وأضافت اللجنة: “لقد أوضحنا ذلك بوضوح من خلال كتابة قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA): يتم فرض العقوبات على أي مؤسسة تقوم بأعمال تجارية كبيرة مع الجيش الروسي أو هيئات الاستخبارات الروسية. أي مشتريات جديدة للمعدات العسكرية الروسية من جانب تركيا، ستؤدي إلى عقوبات جديدة”.

المصدر: نوفوستي