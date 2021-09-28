روسيا – سجل لاعب تسيسكا موسكو، باكتيور زينوتدينوف، هدفا طريفا وفريدا من نوعه خلال مباراة فريقه ضد نيجني نوفغورود، أمس الاثنين، في ختام مواجهات الأسبوع التاسع من الدوري الروسي الممتاز.

وأرسل الجناح النيجيري تشيديرا إيجوكي، تمريرة عرضية من الجهة اليسرى داخل منطقة جزاء نادي نيجني نوفغورود، ليرتمي إليها زينوتدينوف ويتابعها بأسفل ظهره داخل الشباك، في الدقيقة 31.

وعاد تسيسكا في الدقيقة 63 ليسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء، انبرى لها إيلزات أخميتوف بنجاح، ليمنح فريقه الفوز 2-0.

ورفع تسيسكا رصيده بهذه النتيجة إلى 16 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، بينما تجمد رصيد نيجني نوفغورود عند 11 نقطة في المركز العاشر.

المصدر: championat.com