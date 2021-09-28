ليبيا- احتفت وزارة الصحة بحكومة الوحدة في حفل إشهار تسجيل الأصناف الدوائية المسموح بتداولها في ليبيا.

وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو استهل الحفل بتقديم الشكر والتقدير لموظفي إدارة الصيدلة جزاء جهودهم التي بذلوها، لتسجيل الأصناف الدوائية، في سابقة تُسجّل لأول مرة في ليبيا.

من جانبها، عبّرت مديرة إدارة الصيدلة ليلى العربي عن شكرها وامتنانها لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ووزير الصحة علي الزناتي، مشيرة إلى أن هذا النجاح ما كان ليتحقق لولا دعم رئيس الحكومة ووزير الصحّة.

وذكرت وزارة الصحة أن عملية تسجيل الأصناف الدوائية في ليبيا ستمكن الدولة من حماية المستهلك، بحصوله على دواء آمن، من خلال حصر الأدوية والأصناف الجيدة وفرزها، إذ ستضمن عملية تسجيل الأصناف الدوائية جودة المصادر (الشركات المصنعة) والتي ستلتزم بتقديم كل الوثائق، والتحاليل، والتجارب، إلى وزارة الصحة الليبية، الأمر الذي سيُسهم بشكل فعال، في مكافحة الغش الدوائي، والتلاعب بعبوات الأدوية، والعلامات التجارية الخاصة بالأدوية.

كما ستتمكن الدولة الليبية، من متابعة الممثلين المحليين للشركات المصنعة للأدوية، وحماية الاقتصاد الوطني من خلال منع الإفراط في استيراد أسماء متعددة لنفس الصنف، الأمر الذي كان يؤدي في السابق، إلى تراكم الأصناف الدوائية المختلفة، على شكل مخلفات طبية، يصعب التعامل معها وإتلافها.

وعلى نحو متصل، تسلمت بعض الشركات العالمية الكبرى المصنعة للأدوية، عبر وكلائها المحليين، شهادات شكر وتقدير على التزامهم باستيفاء كل الشروط التي أقرّتها الدولة الليبية.

هذا وقد حضر حفل الإشهار، مسؤولون بحكومة الوحدة الوطنية، وعدد من مستشاري وزير الصحة، ورئيس جهاز الإمداد الطبي، ومديري إدارات الوزارة، وعدد من الوكلاء المحليين للشركات العالمية الكبرى المصنعة للأدوية.

واتساقًا مع ذلك، أكدت رئيس قسم التسجيل بإدارة الصيدلة نادرة المسعودي خلال الحفل، على أن وزارة الصحة استقبلت على مدى ستة أشهر مضت، طلبات الشركات العالمية الكبرى لتسجيل الأصناف الدوائية، كما قدّم رئيس وحدة تسجيل الأصناف حمزة بن عيسى عرضا تقديميًا حول عملية التسجيل واللوائح والقوانين الليبية المنظّمة لعملية التسجيل.

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