ليبيا – استقبل وكيل ديوان وزارة المواصلات والنقل البحري بحكومة الوحدة وسام الإدريسي أمس الإثنين القائم بالأعمال بالسفارة اليونانية المعتمد لدى ليبيا يوميناس ستاما تاكوس، بحضور مدير مكتب التعاون الفني عادل بخيت ومستشار العلاقات الدولية بمكتب التعاون الفني علي القمودي.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة المواصلات قضايا التعاون المشتركة في مجال النقل البحري والطيران والاستثمار في مجالات متعددة، خصوصًا في مجال تطوير الموانئ.

من جانبه، أبدى الوكيل استعداد الوزارة على تقديم كافة التسهيلات والترتيبات مع الجهات ذات العلاقة لدعم التعاون الليبي اليوناني في مجال قطاع المواصلات.

كما أثنى على عمق الصداقة الليبية اليونانية والتعاون في كافة المجالات.

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