أوكرانيا – تعادل فريق إنتر ميلان الإيطالي مع مضيفه شاختيور دونيتسك الأوكراني (0-0) في اللقاء الذي جمعهما امس في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واكتفى إنتر ميلان “النيراتزوري” بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، وهي الأولى له في الموسم الجديد لدوري الأبطال، بعد خسارته أمام ريال مدريد بهدف قاتل سجله البرازيلي رودريغو في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء 15 سبتمبر الجاري، على ملعب “جيوزيبي مياتزا” في ضواحي سان سيرو بمدينة ميلانو، في الجولة الافتتاحية “للتشامبيونز ليغ”.

بينما كان شاختيور دونيتسك قد استهل مشواره في البطولة بهزيمة مفاجئة (0-2) أمام مضيفه فريق شيريف تيراسبول المولدوفي المشارك لأول مرة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويستضيف ريال مدريد فريق شيريف تيراسبول اليوم الثلاثاء أيضا في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، ضمن منافسات الجولة الثانية أيضا لدور المجموعات.

ويتصدر شيريف تيراسبول قائمة المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على وصيفه الفريق الملكي، ومن ثم إنتر ميلان وشاختيور دونيتسك في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

المصدر: RT