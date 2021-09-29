البرازيل – يواصل أسطورة الكرة البرازيلية بيليه مرحلة التعافي وإعادة التأهيل، بعد استئصال ورم في القولون في مستشفى بمدينة ساو باولو، الذي نقل إليه في 31 أغسطس الماضي.

وشارك إدسون أرانتيس دو ناسيمينتو، المعروف باسم بيليه، مقطع فيديو جديد، عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستغرام” أمس الثلاثاء، يظهر فيه وهو يتبادل القاء الكرة مع أخصائية العلاج الطبيعي في مستشفى ألبرت أينشتاين في مدينة ساو باولو.

وكتب بيليه (80 عاما) مازحا”: “تساعدني أخصائية العلاج الطبيعي كاميلا على العودة إلى الملاعب. لا يهم حجم التحدي.. السر هو الاحتفال بكل انتصار صغير على طول الطريق”.

وأكدت كيلي ناسيمنتو نجلة أسطورة الكرة البرازيلية، مغادرة والدها المستشفى لمواصلة مرحلة التعافي في المنزل.

ونشرت كيلي صورة لها وهي تحتضن والدها عبر حسابها الشخصي في تطبيق “إنستغرام” وعلقت عليها: “أصبح أقوى ويغادر المستشفى لمواصلة التعافي وعلاج نفسه في المنزل، وسيعود لمشاركة منشوراته بنفسه خلال الفترة المقبلة..”.

المصدر: “instagram/pele”