ليبيا – أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها بشأن سلامة عماد الحاراتي، رئيس الرابطة الوطنية للشباب.

البعثة الأممية أشارت عبر مكتبها الإعلامي إلى أن التقارير تفيد بأن مسلحين مجهولين اختطفوا الحاراتي من مكتبه في طرابلس يوم 26 سبتمبر، عقب دعوته لمظاهرات سلمية لدعم اجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وما زال مصيره مجهولًا.

وجددت البعثة التأكيد على أن الحق في حرية التعبير والتجمع أساسي ومحمي بموجب القانون الوطني والدولي.

البعثة دعت إلى الإفراج الفوري عن الحاراتي وإجراء تحقيق سريع وشامل في قضية اختطافه.