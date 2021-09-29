ليبيا – استقبل وزير الداخلية بحكومة الوحدة خالد مازن التيجاني أمس الثلاثاء نائب رئيس الحكومة رمضان أبو جناح، بحضور وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة محمود سعيد.

اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بطرابلس استعراض آخر المستجدات الأمنية داخل البلاد واستعدادات وزارة الداخلية لتأمين وحماية الاستحقاقات الانتخابية القادمة والجهود الأمنية التي تقوم بها الوزارة، من خلال كافة مكوناتها على مستوى البلاد في حفظ وتقديم الخدمات للمواطنين.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة الصعوبات التي تواجه الوزارة ومنتسبيها ووضع الحلول لها لإنجاح سير العمل الأمني على كافة التراب الليبي.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.