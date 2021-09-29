ليبيا -التقى وزير الداخلية بحكومة الوحدة اللواء خالد التيجاني أمس الثلاثاء سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هيرن، ومستشار الدفاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفريق طيار سامي سامسون، والملحق العسكري بسفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا العقيد مارك بافن.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية عددًا من المواضيع والقضايا الأمنية المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والمخدرات وتهريب الأسلحة والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى مناقشة موضوع التدريب وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

بدوره، إكد التيجاني على عمق العلاقات بين ليبيا والمملكة المتحدة، وذلك من خلال الاتفاقيات في عدة مجالات أمنية وبالأخص التعاون بين جهاز المباحث الجنائية ووكالة مكافحة الجريمة في بريطانيا.

وأوضح الوزير أن وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية لتأمين الانتخابات القادمة، وعرضها على رئاسة الوزارء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا، مشيرًا إلى أن رغم التحديات الأمنية، إلا أن الوزارة تسعى لإنجاح الانتخابات باعتبارها الحل الحقيقي لليبيين في الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي.

كما أشاد الوزير على الجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 في تأمين الطريق الساحلي من أبو قرين إلى بن جواد، ومتابعتهم لعديد من المواضيع التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

هذا وحضر الاجتماع كل من مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية لواء علي النويصري، ومدير إدارة التخطيط الأمني العميد جمال صفر، ومدير مكتب الوزير العميد نور الدين أبو جريدة، والناطق الرسمي باسم الوزارة العقيد عبد المنعم العربي.

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