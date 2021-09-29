ليبيا – عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اجتماع عمل مع المدير المدير التنفيذي لمجموعة “إيني” الإيطالية كلاوديو ديسكالزي.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للدبيبة طالعته صحيفة المرصد أشار إلى أن الاجتماع ركز على سبل تعزير نشاط المجموعة في ليبيا في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة.

وأضاف البيان إن هذا يأتي في سياق تنفيذ خطة عودة الحياة والتنمية في البلاد وبما يخدم رؤية حكومة الوحدة الوطنية في استعادة عافية القطاع.

من جانبه شدد الدبيبة على أهمية خلق فرص عمل للقوى العاملة الليبية ضمن المشاريع المشتركة للارتقاء بواقعها.