ليبيا – قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي إن “أفريكوم” لها نشاط كبير في أفريقيا وتتحرك لاستهداف تنظيمي “داعش والقاعدة” في منطقة الساحل والصحراء.

الدرسي أشار في تصريح لصحيفة “الاتحاد” إلى أن ليبيا تعاني مؤخرًا من انتهاك السيادة الوطنية، وهو ما تتخوف منه واشنطن، لافتًا إلى أن واشنطن متمسكة بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل لكن الواقع على الأرض مختلف.

ولفت الدرسي إلى أن واشنطن لو كانت جادة في عملية دعم خروج المرتزقة والقوات الأجنبية وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر لتحركت بشكل فعلي لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، منتقدًا إصدار مجلس الدولة لقانون انتخاب الرئيس بشكل منفرد، وهو ما يعزز الانقسام والخلافات مع مجلس النواب.

ودعا الولايات المتحدة لممارسة ضغوطات على المعرقلين لإجراء الانتخابات في ليبيا، وفي مقدمتهم مجلس الدولة والميليشيات المسلحة في غرب البلاد، مشددًا على ضرورة الضغط أيضًا على أطراف إقليمية ودولية متداخلة في ليبيا وتحاول عرقلة إجراء الانتخابات.