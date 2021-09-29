ليبيا – قال عضو مجلس النواب خليفة الدغاري إن المشاورات بشأن قانون الانتخابات البرلمانية ، شهدت خلافات عدة بين أعضاء المجلس، مؤكدًا أن تلك الخلافات لن تؤثر على توقيت إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

الدغاري وفي تصريح لموقع “القاهرة 24” أمس الثلاثاء، أوضح أن أعضاء المجلس يسعون إلى إصدار قانون الانتخابات البرلمانية، وفقًا لما نص عليه الاتفاق الدستوري، لإجراء الانتخابات في موعدها، ما لم تكن هناك عوائق أخرى من بينها الخلافات الأمنية والعسكرية.

وأشار إلى أن عدم إتمام المصالحة الوطنية، واستمرار تواجد المرتزقة الأجانب واستمرار ما يسمى بالمجتمع الدولي المنقسم، سيؤثر بشكل واضح على إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل.