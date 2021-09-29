الجزائر – أعتبر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، امس أن “3 ملايين و200 ألف دولار ذهبت هباء منثورا في نفخ العجلات”.

وخلال إشرافه على افتتاح أشغال تنصيب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أوضح عبد المجيد تبون أن “مصانع تركيب السيارات التي أغلقت كلفت الخزينة العمومية أكثر من 3 ملايين دولار”.

في سياق آخر، أشار الرئيس الجزائري إلى أن “هناك أموالا مخزنة في السوق السوداء”، مشددا على أنه “قد آن الأوان لخروجها للعلن”.

وقدر تبون قيمة هذه الأموال بـ”10 آلاف مليار دينار”، وهو ما يعادل نحو 90 مليار دولار”.

المصدر: “الشروق”