ليبيا – قال مدير مركز مكافحة الأمراض حيدر السايح إن الوضع الوبائي في البلاد مستقر، وتسجيل الإصابات في انخفاض يقابله نسبة شفاء عالية، وهذا ممتاز.

السايح وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الأربعاء، أشار إلى أن ديوان الصحة والطوارئ في بنغازي نظم حملة مسح عشوائي في المنطقة تستمر عدة أيام، وتم دعم المراكز الصحية بالمدن التي شهدت خلال الأيام الماضية زيادة في تسجيل الحالات، وحاليًا أوضاعهم مطمئنة.

وأضاف: “نسعى لتحسين التجهيزات استعدادًا لموجة جديدة يرجح أن تبدأ في ديسمبر المقبل، ولن يكون الوضع حرجًا نتيجة الإقبال الكبير على مراكز التطعيم”.

مدير مركز مكافحة الأمراض لفت إلى أن السعة السريرية بمراكز العزل جيدة والأوكسجين متوفر.