ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن النواب لا علم لهم بطلب التدخل الأجنبي في ليبيا، مطالبًا بالتحقيق عبر النيابة العامة فيما صرح به وزير الخارجية الروسي، وفي حال تبين صحة التصريح ترفع الحصانة عن اللجنة أو النواب المعنيين وتحاسب.

العرفي أفاد في تصريح لمنصة “فواصل” أن أعضاء مجلس النواب لا يعلمون بوجود المرتزقة، ولا يسمحون بوجودهم لقتل أبناء الشعب مهما كانت الأسباب.

وأكد على أنه ثمة ترتيبات لعقد اجتماع غدًا الخميس في المغرب بين لجنتي المناصب السيادية من مجلس الدولة والنواب.

كما لفت إلى ضرورة أن تصب كل الجهود حاليًا في إطار الذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية فقط، وما عدا ذلك إضاعة للوقت.