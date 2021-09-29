إيطاليا – انتزع فريق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزا ثمينا من مضيفه ميلان (2-1) في المباراة التي جمعتهما امس ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وضع المهاجم البرتغالي رفائيل لياو اصحاب الأرض في المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة 20، لكن فريق ميلان تلقى ضربة موجعة بعد تسع دقائق فقط بطرد لاعبه الإيفواري فرانك كيسي.

وأدرك المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان التعادل للفريق الإسباني متأخرا في الدقيقة 84، ومن ثم اقتنص زميله المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز هدف الفوز في الوقت القاتل سجله من ضربة جزاء عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب “جيوزيبي مياتزا” بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو.

وحقق أتلتيكو انتصاره الأول في الموسم الجديد لدوري الأبطال، بعد تعادله على أرضه أمام بورتو البرتغالي من دون أهداف في الجولة الأولى “للتشامبيونز ليغ”، ويحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط.

بينما مني ميلان بالهزيمة الثانية على التوالي، ويحتل المركز الرابع الأخير من دون نقاط.

بينما يتربع فريق ليفربول على عرش صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بعد فوزه الساحق (5-1) على مضيفه نادي بورتو، صاحب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

المصدر: RT