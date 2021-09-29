ليبيا – أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة سلامة الغويل أن حجم الاتفاقيات والمشاريع المبرمة مع الحكومة المصرية تجاوز 19 مليار دولار، مشيرًا إلى أن القيمة قد تبلغ 33 مليار دولار وفق تأكيد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

الغويل وفي مقابلة خاصة عبر الهاتف مع “الجزيرة” القطرية أمس الثلاثاء قال: إن العمل بدأ فعليًا لإتمام الإجراءات الإدارية والفنية النهائية والتجهيز لأرضية مناسبة لاستقبال مشاريع الشركات المصرية، وبعض المشاريع تحتاج للتفاوض وتحديد التوقيت للتنفيذ وطرق الدفع.

وأفاد بأن ليبيا تحتاج إلى مليون عامل مصري وفق بيانات وزارة العمل الليبية، سواء العمالة المصرية المنظمة في إطار خطط إعادة الإعمار، أو الفردية للالتحاق مباشرة بالعمل في ليبيا.

وبشأن ردود الفعل المحلية حول المبالغة في قيمة العقود، قال الغويل: “لا أتوقع من المسؤولين في البلدين تجاوز المنطق في التعامل ماليًا مع هذه المشاريع المتعارف عليها بين الدول، وهي عقود خاضعة لتدقيق اللجان والمختصين وإشراف أهل الخبرة، ولكن هناك من يحاولون وضع العصي في الدواليب وإعاقة مسيرة التكامل”.

وصرح الغويل بأن حكومة الوحدة تعتمد في تمويل هذه المشاريع لسنوات وفق مدة الإنجاز على سعر النفط الليبي المتزايد، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع سوف تبدأ خلال الشهر القادم.

وأوضح الغويل أن هذه المشاريع ستحقق طفرة اقتصادية يستفيد منها المواطن الليبي والشركات المحلية بعد تحريك عجلة الاقتصاد ورجوع التنمية من جديد بعد توقف دام لسنوات.