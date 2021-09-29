ليبيا – التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني أمس الأول المبعوث المقيم الجديد للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لدى ليبيا مارك-اندريه فرانش الذي استعراض برنامج الشراكة المزمع تنفيذه لإعمار مناطق الجنوب ، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، عبر برامج إنمائية في عديد المجالات، لاستثمار الموارد البشرية لفئة الشباب، وفق برامج تدريب لتطوير المهارات، وصقل الخبرات، وإعداد أيادي عاملة متخصصة إعدادًا مهنيًا.

اندريه أكد بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن الإسراع في العمل بالبرامج الإنمائية، يساهم في تأسيس قاعدة مهمة للاستقرار، وخلق المسار الطبيعي لصيرورة الدولة.

بدوره أشاد الكوني بالشراكة مع البرنامج الإنمائي، مشددًا على ضرورة العمل بهذه البرامج التي تساهم بشكل مباشر في خلق تنمية مكانية لمناطق الجنوب، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.