السودان – من المقرر أن تبدأ إجراءات اعتماد مصفاة الذهب السوداني في دبي اعتبارا من يوم غد الأربعاء، في مسعى لتوفير سعر عادل للمنتجين وبسط سيطرة الدولة على القطاع.

وقال عضو اللجنة الخاصة بإنشاء بورصة الذهب عبد العظيم الأموي إن “اللجنة ستبدأ في إجراءات اعتمادية المصفاة من العاصمة البريطانية لندن قريبا”، وأضاف أن السودان يسعى إلى العمل عبر بورصة الذهب في نهاية مارس المقبل.

وتوقع الأموي أن تتجاوز صادرات الذهب من مصرف السودان المركزي 30 طنا نهاية العام الجاري من أنصبة الحكومة في الشركات.

وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قرر في 12 أغسطس الفائت، تشكيل بورصة للذهب والمعادن لتطبيق أسعار البيع والشراء بالأسعار العالمية، وهو ما قالت وكالة الأنباء السودانية إنه “يستجلب موارد صعبة جديدة للدولة ويوقف تهريب المعدن النفيس”.

وحسب تقرير أعده فريق من الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا فإن 267 طنا من الذهب هربت من البلاد خلال الأعوام 2013 – 2018.

المصدر: وكالة الأنباء السودانية