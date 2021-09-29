سوريا – أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن عن أمله في أن يسهم لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان بتعزيز وقف إطلاق النار في سوريا.

وقال بيدرسن خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي امس : “آمل بأن يتم تعزيز وقف إطلاق النار في كافة أنحاء سوريا. وعلى هذا الأساس سنبدأ بالتحرك إلى الأمام في العملية السياسية”.

وأعرب عن ثقته بأن “الوضع في إدلب والمناطق الأخرى سيكون موضوعا مهما أثناء لقاء الرئيسين بوتين وأردوغان غدا… أدعو جميع الجهات المتنفذة إلى أن تساعد في التهدئة”.

وأكد أن جهود محاربة الإرهاب أمر ضروري، شرط أن تكون متطابقة مع القانون الإنساني الدولي وفعالة وتجري مع ضمان حماية المدنيين، مضيفا أن ذلك “سيتطلب تعاونا أوثق من قبل الأطراف الدولية الرئيسية”.

وأشار إلى استمرار الاتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2585، مضيفا أنه سيزور واشنطن لمواصلة المشاورات.

المصدر: تاس