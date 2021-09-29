ليبيا – أبدى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز استغرابه من إقدام حكومة الوحدة على تعاقدات بهذه المبالغ الضخمة مع الحكومة المصرية.

دبرز الموالي بشدة لتركيا وفي تصريحات خاصة لـ”الجزيزة” القطرية أمس الثلاثاء قال: لم تخضع هذه التعاقدات للمعايير المطلوبة من تقديم العروض بشفافية وإخضاعها للمناقصات التنافسية مع الشركات العالمية التي تتمتع بسمعة معروفة وخبرة طويلة وتجربة تعتمد على معايير الجودة.

وأكد أن هذه الاتفاقيات شأن تنفيذي تتحمل الحكومة والجهات المتعاقدة كامل المسؤولية فيها عن أي فساد أو تقصير أو تعاقد مشبوه، والجهات الرقابية تتولى المتابعة.

دبرز رأى أن هذه الاتفاقيات وقعت مع شركات مصرية لا تتمتع بالخبرة والكفاءة بدعم من بعض أعضاء مجلس النواب لتسييس الملف الليبي وتوظيفه بطريقة سيئة.