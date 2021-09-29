ليبيا – طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القادة الليبيين بوضع مصالح شعبهم في المقام الأول.

مطالبة غوتيريش جاءت على لسان المتحدث باسمه ستيفان دوغاريك خلال مؤتمر صحفي تابعت مجرياته صحيفة المرصد وفيه قال:”نحن قلقون للغاية من الخلافات التي رأيناها بين مختلف الأطراف في ليبيا ونأمل بشدة أن تعود الأمور إلى مسارها لإجراء الانتخابات”.

وتابع دوغاريك قائلا:”إن إجراء الانتخابات في موعدها في الـ24 من ديسمبر المقبل يمثل ما يستحقه ويتوقعه الشعب الليبي والنصيحة التي يقدمها الأمين العام للقادة الليبيين هي أن يضعوا مصالح الشعب الليبي أولا وقبل كل شيء”.