ليبيا – وصف رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح من لا يريدون إجراء الانتخابات في البلاد بالمستفيدين من الفوضى.

صالح أوضح خلال لقاء أجرته معه قناة العربية تابعته صحيفة المرصد إن المخرج الوحيد للأزمة في ليبيا هو الانتخابات مبينا إن تمسك مجلس الدولة الاستشاري بالاستفتاء على الدستور مرده العلم أن ذلك سيأخذ وقتا طويلا وبالتالي تتعطل العملية الانتخابية.

وأضاف صالح إن مجلس النواب مصر على إقامة مجتمع تأمن فيه الحرية والمساواة من دون تميز وذلك لا يكون إلا بالوصول لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الـ24 من ديسمبر المقبل مؤكدا إن حكومة الوحدة الوطنية غير مسؤولة عن الانتخابات وإنما مفوضية الانتخابات.

وتابع صالح إن الحكومة هي من تتكفل بتأمين الانتخابات التي يجب أن يتم الإشراف عليها عربيا وإقليميا ودوليا مشددا على أن مجلس النواب ليس لديه أي عداء مع أحد وأن الخلاف مع حكومة الوحدة الوطنية يعود لحيادها عن هدفها ورغبتها في تحميل ليبيا ديونا كبيرة.

ودعا صالح المجتمع الدولي إلى “تنفيذ تعهداته بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.