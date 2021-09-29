إنجلترا – حصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول على جائزة رجل المباراة ضد مضيفه بورتو البرتغالي (5-1) التي جمعتهما أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وزار محمد صلاح المتألق، شباك بورتو في مناسبتين، بتسجيله الهدفين الأول والثالث “للريدز” في الدقيقتين (18 و60) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “دراغاو” في مدينة بورتو.

وعبر محمد صلاح عن سعادته الكبيرة لدى تسلمه جائزة رجل المباراة، قائلا: “تمكننا من اللعب بأسلوبنا وكل شيء سار حسب خطتنا”.

وأضاف: “كان فوز جيد، أنا سعيد باللعب والتسجيل الليلة، لا أعلم ما سر تفوقنا الرائع على بورتو، أعتقد أن علينا لعب جميع مبارياتنا على أرضهم”.

وقاد محمد صلاح فريق ليفربول لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي، والتربع على عرش صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.

بينما توقف رصيد نادي بورتو عند نقطة واحدة، ويحتل المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط خلف أتلتيكو مدريد الإسباني الذي تغلب بدوره على مضيفه ميلان (2-1) في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء أيضا، على ملعب “جيوزيبي مياتزا” في مدينة ميلانو.

المصدر: RT