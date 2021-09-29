مصر – أصابت الصدمة عددا كبيرا من المواطنين في المجتمع المصري بعد وفاة الفتاة الشابة منة الله هشام التي تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمر بعلاجها بعد تعرضها لحادث أليم.

وكشف مصدر مقرب من عائلة الطالبة منة الله هشام، رفض ذكر اسمه، عن سبب وفاتها، بعد إجراء العديد من العمليات الجراحية الدقيقة، موضحا أن تأثر الفتاة بإصاباتها بفيروس كورونا كان وراء رحيلها: “اتصابت بيها وهي في المستشفى في أسيوط، وهناك مبلغوناش، وكان كل اللي فارق معانا إنها تفوق من الحادث ويتم إنقاذها من الموت”.

وأعلن هشام حسن ثابت، والد الطالبة منة الله، ضحية دهس سيارة النقل الثقيل بأسيوط، وفاة ابنته، صباح اليوم، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلا: “إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما اخذ ولله ما أعطى توفيت ابنتي منة الله هشام بمستشفى الجلاء العسكري نحسبها إن شاء الله من الشهداء”.

وكانت الطالبة منة الله هشام، تعرضت لحادث دهس من سيارة نقل ثقيل في أحد شوارع محافظة أسيوط، خلال ذهابها للتمارين، رفقة شقيقتها الصغرى، وأصيبت بتهتك في الحوض وتكسير بالعمود الفقري، وتمزق جلدها.

واستغاثت أسرة الضحية لعديد من الأيام لإنقاذ ابنتها والعلاج بشكل جيد، وعلى الفور، تم نقلها بالفعل إلى لأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة لتلقي العلاج اللازم، بعدما وجه الرئيس بعلاجها عقب استغاثات الأم.

المصدر: الوطن