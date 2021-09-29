فرنسا – حاول النجم البرازيلي نيمار، استعراض مهاراته الكبيرة في المراوغة والتحكم بالكرة أمام جناح مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز، وذلك خلال مواجهة فريقيهما أمس في دوري أبطال أوروبا.

وقدم نيمار أداء لا بأس به في المباراة، حيث صنع الهدف الأول ليساهم في فوز سان جيرمان 2-0، كما أربك مدافعي مانشستر سيتي بمراوغاته المثيرة والممتعة.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطة استعراضية لنيمار، وهو يحاول “إحراج” محرز بمراوغة مذهلة.

فعندما حاول محرز محاصرته لافتكاك الكرة منه، أمسك نيمار الكرة بقدميه، وقذفها فوق رأس الجناح الجزائري في لقطة استعراضية، لكنها لم تكتمل بعدما فطن محرز بسرعة لخدعة البرازيلي ولمس الكرة قبل سقوطها على الأرض لتذهب إلى أحد لاعبي “السيتي”.

ويشتهر نيمار بحبه الاستعراض بإظهار مهاراته الفنية الكبيرة، ما يجعله يتعرض دائما لتدخلات قوية وخشنة في بعض الأحيان، عقابا له على مراوغاته وحركاته التي يعتبرها البعض “مستفزة” و”مهينة”.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي