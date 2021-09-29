هولندا – تغلب فريق أياكس أمستردام الهولندي على ضيفه بيشكتاش التركي (2-0) في المباراة التي جمعتهما امس في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووضع المهاجم الهولندي ستيفن برغيوس فريقه في المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة 17 من صفارة البداية. ومن ثم أحرز المهاجم الفرنسي سباستيان هيلير هدف الأمان الثاني لأصحاب الأرض عند الدقيقة 43 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “يوهان كرويف أرينا” في العاصمة أمستردام.

وكان سباستيان هيلير قد سجل أربعة أهداف “بوكر أو سوبر هاتريك” للفريق الهولندي في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات من دوري الأبطال، في مرمى مضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي (5-1) بينما تكفل زميله ستيفن برغيوس بتسجيل الهدف الخامس، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء 15 سبتمبر الجاري، على ملعب “خوسيه الفالادي” في العاصمة لشبونة،.

وحقق أياكس امستردام بذلك انتصاره الثاني على التوالي، وانفرد بصدارة قائمة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن وصيفه فريق بوروسيا دورتموند الألماني الذي يحل ضيفا على سبورتينغ لشبونة في وقت لاحق من اليوم أيضا.

بينما مني بيشكتاش بالهزيمة الثانية على التوالي بعد الأولى أمام بوروسيا دورتموند (0-2) في اللقاء الذي جمعهما يوم الأربعاء 15 سبتمبر الجاري أيضا، على ملعب “فودافون أرينا” بمدينة إسطنبول التركية.

المصدر: RT