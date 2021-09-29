ليبيا- أصدر وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية بحكومة الوحدة الوطنية إبراهيم عكرة تعميما بعدم صرف أية مبالغ من حساب الطوارئ.

التوجيه الذي تابعته صحيفة المرصد تم التشديد خلاله على وجوب قيام المراقبين الماليين بالوزارات والوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة بالتركيز على أن يكون الصرف في حدود أوجهه المحددة في القرار المخصص بموجبه تلك المبالغ.

وأكد عكرة على عدم صرف عهد مالية إلا بعد أخذ الموافقة المنصوص عليها قانونا وحظر استخدام العهد كأسلوب للصرف من حساب الطوارئ لافتا إلى أن كتاب مدير الإدارة العامة لمتابعة القطاع السيادي بديوان المحاسبة أشار إلى التجاوز في صرف المبالغ المخصصة.

وأضاف عكرة في تعميمه إن هذا الصرف من الباب الخامس “الطوارئ” وهو ما لا يتسق مع طبيعة المصروفات الطارئة أو الصفة الاستعجالية المخصص من أجلها تلك المبالغ موضحا أن المبالغة شملت التوسع في صرف عهد مالية تجاوزت ملايين الدينارات.