الولايات المتحدة – أكد المحرر العام لموقع “ويكيليكس” كريستين هرافنسون في حديث لـه إن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، كانت تدرس إمكانية اختطاف أو اغتيال مؤسس الموقع جوليان أسانج.

وأشار هرافنسون إلى أن “بعض الأمور علمناها من التحقيقات الجنائية التي جرت في إسبانيا مع موظفين في شركة UC Global الأمنية الخاصة، كان ينبغي عليهم ضمان أمن جوليان في سفارة الإكوادور”.

وتابع: “وفي الحقيقة دفعت وكالة الاستخبارات المركزية أموالا لهم لكي يتجسسوا على جوليان، وينقلوا البث من الكاميرات داخل السفارة والمعلومات من أجهزة التنصت التي نصبوها هناك”.

وأضاف هرافنسون أن ما أصبح عائقا أمام تحقيق تلك المخططات هو الاعتبارات القانونية.

يذكر أن جوليان أسانج المعتقل في بريطانيا، مطلوب في الولايات المتحدة بسبب نشر موقع “ويكيليكس” مواد حساسة عن عمليات القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق، وكان يقيم في سفارة الإكوادور بلندن بين 2012 و2019.

ومن المقرر أن تنظر محكمة في لندن يومي 27 و28 أكتوبر المقبل في طلب وزارة العدل الأمريكية تسليم أسانج لواشنطن.

المصدر: RT