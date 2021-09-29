ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الثلاثاء، رفقة النائب الأول “مسعود عبيد” ومقرر المجلس “سعيد كلا” السفيرَ الألماني “ميخائيل أونماخت” بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

اللقاء تناول وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس آخر التطورات المتعلقة بالانتخابات والقوانين الانتخابية، فقد بيّنَ المشري موقف المجلس من القوانين التي اتخذها مجلس النواب، وخصوصًا فيما يتعلق بازدواجية الجنسية، وترشُّح أصحاب الرتب العسكرية، وعودة المترشحين إلى مناصبهم إذا لم يتحقق فوزهم في الانتخابات القادمة، مؤكّدًا رفض المجلس لكل هذه القوانين.

وتطرق اللقاء إلى الدوائر الانتخابية وتعامل البرلمان غير العادل معها وفقًا لقوله، مبينًا أن رؤية المجلس في هذه المرحلة هي إجراء انتخابات برلمانية فقط ثم تُجرى الانتخابات الرئاسية على أُسسٍ دستورية ومنطقية ومتفق عليها.