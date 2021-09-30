فيينا – ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، وسط مخاوف أن لا يلبي المعروض الطلب الذي يتعافى، وجاء الصعود على الرغم من ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة 10:35 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.17% إلى 74.96 دولار برميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.0% إلى 78.68 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس إن مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي.

وارتفعت مخزونات الخام 4.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 سبتمبر 2021 إلى 418.5 مليون، وفقا لما كشفته بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته “رويترز” لانخفاض 1.7 مليون برميل.

ويأتي ارتفاع المخزونات الأمريكية في الوقت الذي يعود فيه الإنتاج في خليج المكسيك بالولايات المتحدة إلى قرب المستويات التي سجلها قبل الإعصار “أيدا” قبل نحو شهر. وزاد الإنتاج إلى 11.1 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.

المصدر: رويترز + بلومبرغ