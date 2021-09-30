لبنان – أعلنت الحكومة اللبنانية عن تشكيل وفد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وذلك بعد تعهد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإحياء المحادثات.

وقالت الحكومة إن “رئيس الجمهورية ميشال عون أطلع مجلس الوزراء، أنه بالاتفاق مع رئيس الحكومة، فوض بموجب المادة 52 من الدستور، لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزيري المالية والاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان وخبيرين يمثلان رئاسة الجمهورية”.

ووافق المجلس على تكليف وزير المالية باستقراض 100 مليون دولار لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لتأمين زيادة عدد ساعات التغذية.

المصدر: RT