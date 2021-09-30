مصر – أعلنت الحكومة المصرية فوز أربعة مشروعات مصرية في مسابقة التحكيم العالمية لأفضل أعمال إنشائية في العالم لعام 2021، وفقا للمجلة الأمريكية “Engineering News – Record”.

وحدد المجلة في نسختها السنوية التاسعة، المشروعات المصرية الأربعة الفائزة بمشاركة 21 دولة في 18 مجالا مختلفا في صناعة التشييد والبناء.

وأشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إلى أن فوز مصر في مسابقة هذا العام، وما سبقه العام الماضي، يعكس شهادة دولية بنجاح الإرادة المصرية في تنفيذ مشروعات عملاقة في مختلف المجالات وفي زمن قياسي، تحقق طفرة تنموية سريعة تأسيساً لجمهورية جديدة ينعم فيها الشعب المصري بالحياة التي يطمح إليها.

وتوجه رئيس الوزراء بالتهنئة والشكر لشركتي “المقاولون العرب” و”أوراسكوم” ولجميع العامليين بهما على هذا الجهد والإنجاز.

وكانت مصر الدولة الوحيدة في المسابقة التي حصدت 4 جوائز ضمن قائمة ضمت 30 مشروعا فائزاً، حيث فازت بأفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المياه والصرف الصحي عن مشروع “محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر” الذي افتتحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى جائزة أفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات الترميم وإعادة التأهيل عن مشروع ترميم وتوثيق المعبد اليهودي “الياهو هانبي بالإسكندري”.

وحصلت مصر على جائزة أفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات النقل والسكة الحديد عن مشروع مترو الانفاق، الخط الثالث -المرحلة الرابعة 4B.

المصدر: الوطن