ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 علي السويح أن التحركات الأمريكية وآخرها قانون الكونغرس، تحمل أهمية كبيرة في دعم واستقرار ليبيا وتهدئة الأوضاع والذهاب في العملية السياسية، ويبدو أن الإدارة الأمريكية حسمت أمرها بالفعل في موقفها من ليبيا.

السويح بيّن في تصريح لموقع”عربي21″ أنه “في الأيام المقبلة سوف نشهد بالفعل فرض عقوبات على المعرقلين سواء من الداخل أو الدولة المتدخلة في الشأن الليبي”.

وأشار إلى أن أكبر دليل على ذلك زيارة قائد الأفريكوم لطرابلس ولقاؤه رئيس الحكومة والرئاسي، وهذه التحركات وغيرها من تحركات مسؤولين أمريكان تصب كلها وبكل قوة في حسم الأمر في ليبيا ودعم استقرارها.