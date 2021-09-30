ليبيا – التقى عضو مجلس النواب عن بلدية توكرة يوسف العقوري أمس الأربعاء بوزير الثروة البحرية بحكومة تصريف الأعمال عادل سلطان بمقر الحكومة في مدينة طرابلس؛ حيث تناول اللقاء عددًا من الموضوعات المتعلقة بالقطاع البحري.

العقوري طالب وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس بإنشاء مرفأ بحري في بلدية توكرة، واستحداث مكتب للثروة البحرية، بالنظر لامتلاكها رقعة ساحلية على البحر واشتهار أهلها بحرفة صيد الأسماك، مؤكدًا على أن هذا المشروع سيعمل على خلق فرص عمل لكثير من شباب البلدية وتوطين قطاع صناعة الأسماك بها.

وبدوره أكد وزير الثروة البحرية حرص الوزارة على تطوير قطاع الثروة البحرية في جميع المناطق الساحلية ومنها بلدية توكرة.

وشدد على ضرورة الاستفادة من الموارد البحرية التي تملكها ليبيا نتيجة لطول ساحلها على البحر المتوسط.