البرتغال – مني فريق برشلونة بهزيمة مذلة أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي (0-3) في المباراة التي جمعتهما امس في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووقع المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز على هدفين للفريق البرتغالي الأول والثالث في الدقيقتين (3 من ضربة جزاء، و79) وتخللهما هدف زميله رافا سيلفا سجله في الدقيقة 69 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “النور – Estadio da Luz” في العاصمة لشبونة.

وتعرض برشلونة لهزيمة ساحقة أخرى، بعد الأولى في عقر داره أمام فريق بايرن ميونخ الألماني (0-3) يوم الثلاثاء 14 سبتمبر الجاري، على ملعب “كامب نو” في مستهل مشوارهما ببطولة “التشامبيونز ليغ”، ويقبع في قاع ترتيب المجموعة الخامسة من دون نقاط.

بينما حقق فريق بنفيكا انتصاره الأول بعد تعادله أمام مضيفه دينامو كييف الأوكراني من دون أهداف على الملعب الأولمبي في العاصمة كييف.

المصدر: RT