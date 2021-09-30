بوتين: علينا أن ننظر إلى ما بعد خروج محطة الفضاء الدولية عن الخدمة

بوتين: علينا أن ننظر إلى ما بعد خروج محطة الفضاء الدولية عن الخدمة

روسيا – دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ضرورة مواجهة “التحديات الجديدة” في حقل استكشاف الفضاء، لمرحلة ما بعد خروج محطة الفضاء الدولية عن الخدمة.

وفي اجتماع عبر الفيديو حول تطوير قطاع الفضاء، أشار بوتين إلى أن روسيا تشارك بشكل نشط في مهام المحطة، حيث لا تزال الدراسات العلمية مستمرة في القسم الروسي منها.

وقال: “بموجب الاتفاقيات المعمول بها فمن المقرر إخراج محطة الفضاء الدولية عن العمل عام 2024، وعلى الرغم من احتمال إرجاء هذا الموعد، فعلينا أن ننظر إلى ما بعد أفق العقد الجاري من الزمن، آخذين بعين الاعتبار التحديات الجديدة في استكشاف الفضاء، ورفد الخطط الوطنية لتطوير البنى التحتية واستصلاح أراضينا الشاسعة، بما فيها منطاقنا في الدائرة القطبية الشمالية”.

كما أشار الرئيس بوتين إلى أن الخبراء يبحثون في الوقت الراهن فكرة إطلاق محطة فضائية روسية.

المصدر: “نوفوستي”