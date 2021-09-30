أفغانستان – تعهد نائب رئيس وزراء أفغانستان عبد السلام حنفي، بأن تدفع حكومة “طالبان” رواتب موظفيها، في محاولة للمساعدة في حل مشاكل الشعب، واستئناف برامج التنمية مع اقتراب فصل الشتاء.

ودعا حنفي الولايات المتحدة والدول المعنية الأخرى إلى الإفراج عن أموال أفغانستان، قائلا إن تجميد الأصول الاحتياطية يلحق الضرر بالناس.

ووصف قرار الولايات المتحدة بتجميد الأصول الأفغانية بأنه انتهاك للقانون الدولي، مؤكدا أن “الحكومة الحالية تبذل جهودا لإطلاق مشاريع كبرى مع دول المنطقة، بما في ذلك مع أوزبكستان، وحل مشاكل تحويل الأموال”.

وأضاف: “تشمل المشاريع العمل على خطوط الكهرباء وإنشاء سكك حديدية تربط الدول المجاورة”، مشيرا إلى أن “أفغانستان تكسب ملايين الدولارات من النقل، وتنفيذ هذه المشاريع سيكون مفيدا لأفغانستان”.

المصدر: “TOLO news”