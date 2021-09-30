سويسرا – أستعرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، خمسة أرقام خالدة لكريستيانو رونالدو في دوري الأبطال، بعد أن تربع البرتغالي على عرش أكثر اللاعبين ظهورا في المسابقة القارية.

وخاض رونالدو، البالغ عمره 36 عاما، أمس الأربعاء، مباراته رقم 178 في دوري أبطال أوروبا، عندما شارك في لقاء فريقه مانشستر يونايتد ضد فياريال في الجولة الثانية من دور المجموعات، ليتخطى الرقم القياسي السابق لأكثر اللاعبين ظهورا في المسابقة، الذي كان بحوزة زميله السابق في ريال مدريد، حارس المرمى العملاق، الإسباني إيكر كاسياس (177 مباراة).

واحتفاء بهذا الإنجاز الجديد، نشر حساب “اليويفا” على موقع “تويتر”، خمسة أرقام خالدة حققها رونالدو في بطولته المفضلة:

1- رونالدو هو الأكثر مشاركة في دوري الأبطال: 178 مباراة.

2- الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا: 136 هدفا.

3- الأكثر تسجيلا للأهداف في موسم واحد بدوري الأبطال: 17 هدفا.

4- الأكثر تسجيلا للأهداف في الأدوار الإقصائية: 67 هدفا.

5- الأكثر فوزا في نهائي دوري أبطال أوروبا: 5 مرات.

المصدر: “يويفا”