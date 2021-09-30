الأردن – بلغ مجموع ديون الأردن الخارجية حوالي 14.5 مليار دينار (20 مليار دولار)، حتى النصف الأول من 2021، بما يشكل مستوى هو الأعلى بتاريخ الأردن وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني.

ووفقا للبيانات، فقد سجل مجموع الدين الخارجي 14.5 مليار دينار، متضمنة ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

والديون الخارجية هي جزء من الديون الكلية، لكنها تكون مستحقة للدائنين خارج البلاد، مثل الحكومات أو المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى جانب السندات وغيرها من الأشكال.

المصدر: خبرني