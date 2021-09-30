إنجلترا – أفادت شبكة talk sport الإنجليزية بأنه مع بقاء أقل من عامين على صفقته الحالية مع ليفربول، ظل اللاعب المصري محمد صلاح والنادي عالقين في مفاوضات بشأن صفقة جديدة.

وأضافت: “نظرا لأنه كان هداف الريدز في الموسمين الماضيين، يمكن فهم سبب حصوله على 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع”.

وقال تشارلي أوستن المهاجم السابق لفريق كوينز بارك رينجرز، إن النجم المصري محمد صلاح يستحق الحصول على عقد مميز مع ليفربول، مشيرا إلى أنه أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وذكر الموقع نقلا عن تشارلي أوستن أنه من أجل تأمين خدماته قد يضطر النادي إلى “تمزيق” هيكل الأجور لتأمين بقاء صلاح.

وقال تشارلي أوستن في تصريحات نشرتها شبكة “talk sport”: “أرقام محمد صلاح غير معقولة، أليس كذلك؟ أسبوعا بعد أسبوع تتوقع منه فقط أن يسجل في كل مرة يرتدي فيها قميص ليفربول”.

وأضاف أوستن: “صلاح سيحصل على ما يستحقه على ما أعتقد، هذه هي الطريقة التي يعمل بها ليفربول، وبالتأكيد لن يسمحوا له بالذهاب إلى أي مكان.. المهاجمون يستحقون وزنهم ذهبا، أعتقد أن محمد صلاح لاعب لا يصدق بالنسبة لفريق ليفربول، ويمكنهم اللعب في أي فريق في العالم، أعتقد ذلك”.

وتابع قائل: “صلاح لديه كل شيء، السرعة والقوة واللمسات الأخيرة، دفاعيا جيد جدا، يمكنه الضغط في جميع أنحاء الملعب، هو يصنع الضغط لصالح ليفربول”.

وصرح بأن قدرة صلاح في الهجوم لا جدال فيها، فهو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الآن متقدما على كريستيانو رونالدو وكيفين دي بروين.

المصدر: شبكة “talk sport” الإنجليزية