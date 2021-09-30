ليبيا – أفاد عضو مجلس النواب عز الدين قويرب أن أعضاء مجلس النواب ما زالوا مختلفين بخصوص الاجتماع المزمع عقده مع أعضاء من مجلس الدولة في المغرب، ووفق ما توفر، فإن الاجتماع يخص قانون انتخاب مجلس النواب.

قويرب قال في تصريح لمنصة “فواصل”: إن إصدار النواب لقانون انتخاب مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة يعد تضاربًا؛ لأن النواب أكدوا فيما سبق أن قانون انتخاب الرئيس اختصاص أصيل لمجلس النواب.

ورأى أن يعرض القانونان في اجتماع المجلسين (قانون انتخاب الرئيس، وقانون انتخاب مجلس النواب) معًا أو لا يعرضان، تجنبًا لأي تعارض.

كما أضاف: “لا علم لنا بوصفنا أعضاء مجلس نواب بطلب الاستعانة بقوات أجنبية، وهو ما صرح به وزير الخارجية الروسي، ونؤكد رفضنا أي تدخل أجنبي”.