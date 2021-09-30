ليبيا – نقل موقع “ديفينس وان” الإخباري الأميركي المعني بأخبار الدفاع بيانًا صادرًا عن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إميلي هورن.

ووفقًا لما ورد في الموقع وتابعته وترجمته صحيفة المرصد قالت هورن في بيانها: إن الديبلوماسية الأميركية تتطلع للتعاون مع الجانب الليبي بهدف الوصول إلى استحقاق الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في الـ24 من ديسمبر المقبل.

وأضافت هورن أن تسجيل أكثر من مليونين و800 ألف ناخب في سجل الناخبين تمثل النساء قرابة الـ40% منهم يمثل أمرًا مهمًا، لا سيما أن هنالك أكثر من نصف مليون ناخب جديد تم تسجيله، ما يعني إن الجميع راغب بالتغيير.

ترجمة المرصد – خاص