السعودية – كشف الفرنسي هيرفي رونار، المدير الفني السابق للمنتخب المغربي والحالي للمنتخب السعودي لكرة القدم، هوس المغربي أشرف حكيمي، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتحدث هيرفي رونار، في حوار مع موقع “goal”، عن تفاصيل مثيرة بشأن بدايات حكيمي رفقة منتخب المغرب، مشيرا إلى أن المدافع كان دائما يطلب منه التدرب رفقة المهاجمين، خصوصا خلال الحصص التدريبية أمام المرمى.

وتابع المدير الفني السابق لمنتخب المغرب لكرة القدم، قائلا: “في كل مرة كنا نبرمج حصصا تكتيكية خاصة بالمهاجمين أمام المرمى، يأتي أشرف لتعزيز المجموعة ويؤكد أنه مهاجم أيضا، وفي الحقيقة كانت النتيجة دائما مبهرة”.

وشدد المدير الفني الفرنسي في حديثه، على أن النجم الجديد لنادي باريس سان جيرمان، يعد أحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير بالعالم، كما أنه يمكنه اللعب في عدد من المراكز.

وكان هيرفي رونار، أول من استدعى حكيمي لتعزيز صفوف منتخب المغرب قبل أربع سنوات تقريبا.

وتمكن حكيمي من الظهور بمستوى مميز، منذ أول مشاركة له رفقة منتخب المغرب لكرة القدم، بالرغم من أن خوضه المباريات مع الفريق الأول لريال مدريد في ذلك الوقت كانت لدقائق معدودة.

وانضم أشرف حكيمي (22 عاما) إلى صفوف باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي المنصرم، قادما من ريال مدريد بعد انتهاء فترة إعارته إلى انتر ميلان، ولعب 8 مباريات في الدوري الفرنسي، وسجل 3 أهداف خلالها، إضافة إلى تمريرتين حاسمتين.

المصدر وكالات