نجمة روسية تنطلق إلى محطة الفضاء الدولية الأسبوع المقبل لتصوير فيلم الفضاء الأول في العالم

نجمة روسية تنطلق إلى محطة الفضاء الدولية الأسبوع المقبل لتصوير فيلم الفضاء الأول في العالم

روسيا – من المقرر أن تقلع ممثلة روسية إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) الأسبوع المقبل لتصوير أول فيلم في الفضاء الخارجي.

وستنطلق يوليا بيريسيلد (37 عاما) إلى جانب رائد الفضاء الروسي أنطون شكابلروف والمخرج والممثل كليم شبينكو (37 عاما)، على متن مركبة Soyuz MS-19 في 5 أكتوبر، إلى المحطة الفضائية التي تدور حول الأرض على ارتفاع نحو 220 ميلا (354 كم).

ويأتي هذا بعد أسابيع قليلة من إطلاق أول طاقم مدني بالكامل على متن صاروخ وكبسولة شركة “سبيس إكس”.

وقال المخرج في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إن تصوير فيلم “فيزوف”، والذي يعني “التحدي” باللغة الروسية، سيستغرق أسبوعين على متن المحطة الفضائية. مضيفا: ” تدور أحداث هذا الفيلم حول قصة شخص عادي … طبيب لا علاقة له باستكشاف الفضاء ولم يفكر فيه أبدا، يُعرض عليه السفر إلى محطة الفضاء الدولية … وإنقاذ حياة رائد فضاء”.

كما سيظهر طاقم رواد الفضاء المحترفون في الفيلم. وقال القائد أنطون شكابليروف: “لن أقوم ببطولة الفيلم، لكن ما زلت بحاجة إلى معرفة كيفية إنتاج فيلم في مكان غير عادي مثل الفضاء الخارجي”.

وصرحت الممثلة الرئيسية في الفيلم، يوليا بيريسيلد، بأن الأمور لن تكون على نفس المستوى كما هو الحال على الأرض، “لكننا سنبذل قصارى جهدنا”.

ويشار إلى أن روس كوسموس أعلنت عن المشروع في مايو. وأمضى طاقما الرحلة المدنيان أسابيع في التدريب، بما في ذلك اختبارات انعدام الجاذبية وبدلات طيران سوكول كيه في-2، وعملوا مع المعدات التي سيتم تشغيلها على متن محطة الفضاء الدولية.

وستتم عملية الإطلاق نحو محطة الفضاء الدولية من قاعدة بايكونور، أكبر منشأة إطلاق فضائية في العالم، الواقعة في كازاخستان.

وتشير العديد من التقارير أيضا إلى خطط الممثل الأمريكي توم كروز (58 عاما) لتصوير فيلمه الخاص في الفضاء أيضا، في وقت لاحق من هذا العام، بعد السفر إلى هناك على متن كبسولة “سبيس إكس” Crew Dragon.

وسينضم إلى نجم سلسلة أفلام Mission Impossible، المعروف بأداء العديد من أعماله المثيرة، المخرج دوغ ليمان البالغ من العمر 55 عاما.

ويتم الاحتفاظ بمزيد من التفاصيل بإحكام حول هذا العمل، على الرغم من أن ليمان كتب بالفعل مسودة سيناريو الفيلم.

المصدر: ذي صن + RT